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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Леванте
Твенте - Леванте: обзор матча 09 ноября 2012
Твенте
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Леванте
Желтая карточка
Д. Тадич
90'
84'
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Мичел
82'
Желтая карточка
П. Диоп
78'
Желтая карточка
С. Бальестерос
77'
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Д. Кабрал
76'
74'
Замена
Анхель
️️️️
Т. Гекас
63'
Желтая карточка
Мичел
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Р. Шилдер
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Робберт Шилдер
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Анхель
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Михайлов
28
Брафхайд
6
Дуглас
20
Бенгтссон
5
Шилдер
6
Брама
16
Росалес
14
Янссен
10
Тадич
26
Кабрал
9
Кастаньос
4-1-2-2-1
1
Навас
22
Лелль
18
Бальестерос
5
Родас
15
Карабелас
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
16
Риос
14
Гарсия
33
Гекас
26
Кабрал
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
26
Кабрал
5
Шилдер
23
Булыкин
23
Булыкин
5
Шилдер
21
Мичел
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Мичел
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
33
Гекас
9
Анхель
9
Анхель
33
Гекас
Остались в запасе
Твенте
Леванте
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
Главный тренер
Стив Макларен
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Твенте - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Де Гролш Весте
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