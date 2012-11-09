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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
Ахмат (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 09 ноября 2012
Ахмат (мол)
09.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
4 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
6'
С. Мурихин
26'
Б. Усманов
72'
Ш. Ашаханов
90+4'
А. Тохосашвили
48'
Д. Волаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
ГОЛ! 4:1!
А. Тохосашвили
90'
+4
Замена
А. Матаев
️️️️
Х. Кадыров
90'
+2
Замена
А. Кадыров
️️️️
Б. Усманов
89'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
З. Садаев
84'
81'
Замена
А. Маланьин
️️️️
В. Бармин
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
С. Мурихин
79'
Желтая карточка
М. Боршаев
78'
77'
Замена
И. Захаров
️️️️
Д. Соболев
73'
Замена
А. Строков
️️️️
Э. Стурки
ГОЛ! 3:1!
Ш. Ашаханов
72'
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
А. Кацаев
70'
65'
Желтая карточка
П. Орлов
62'
Желтая карточка
А. Симчевич
61'
Замена
А. Аскеров
️️️️
А. Шебанов
Желтая карточка
М. Адаев
58'
54'
Замена
И. Крутов
️️️️
А. Соболев
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Волаш
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
С. Барзукаев
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Усманов
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Мурихин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Сослан Джанаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
94
Салах Барзукаев
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Мордовия (мол)
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
33
Абдул-Хаким Матаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-5-2
35
Джанаев
36
Адаев
44
Кадиев
4
Тагилов
33
Мурихин
94
Барзукаев
61
Боршаев
20
Усманов
10
Кацаев
10
Кадыров
9
Садаев
4-4-1
7
Шебанов
11
Юсупов
19
Стурки
21
Орлов
87
Симчевич
71
Жестков
55
Бармин
99
Соболев
7
Соболев
17
Волаш
33
Мурихин
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
33
Мурихин
10
Кацаев
50
Ашаханов
50
Ашаханов
10
Кацаев
94
Барзукаев
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
94
Барзукаев
10
Кадыров
33
Матаев
33
Матаев
10
Кадыров
20
Усманов
95
Кадыров
95
Кадыров
20
Усманов
9
Садаев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Садаев
99
Соболев
34
Крутов
34
Крутов
99
Соболев
7
Шебанов
71
Аскеров
71
Аскеров
7
Шебанов
7
Соболев
27
Захаров
27
Захаров
7
Соболев
55
Бармин
48
Маланьин
48
Маланьин
55
Бармин
19
Стурки
11
Строков
11
Строков
19
Стурки
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
91
Магомед Докуев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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