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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Русенборг
Металлист - Русенборг: обзор матча 09 ноября 2012
Металлист
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
4'
Тайсон
70'
К. Хавьер
90+3'
Х. Мануэль Торрес
42'
Б. Докал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Русенборг
ГОЛ! 3:1!
Х. Мануэль Торрес
Пас отдал
Марлос
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Дорсин
84'
Замена
Я. Хьюленд
️️️️
С. Иверсен
Замена
С. Бланко
️️️️
Тайсон
82'
79'
Замена
П. Вернер Ваган Рёнинг
️️️️
С. Страндберг
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Кристальдо
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Хавьер
Пас отдал
Тайсон
70'
Желтая карточка
Эдмар
65'
64'
Желтая карточка
Д. Хольм
63'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
О. Селнаэс
Замена
А. Горяинов
️️️️
В. Дишленкович
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Докал
Пас отдал
Д. Хольм
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
Фининьо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
3
Ян-Инге Хьюленд
ПЗ
13
Хайме Алас
ЦП
36
Робин Бьорнхольм
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
4-2-2-2
81
Дишленкович
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
8
Эдмар
19
Торрес
10
Хавьер
10
Марлос
9
Кристальдо
11
Тайсон
4-1-3-2
12
Лунд Хансен
2
Гамбоа
4
Страндберг
4
Региниуссен
3
Дорсин
10
Селнаэс
27
Исса
22
Свенссон
9
Докал
11
Иверсен
7
Хольм
81
Дишленкович
29
Горяинов
29
Горяинов
81
Дишленкович
11
Тайсон
29
Бланко
29
Бланко
11
Тайсон
9
Кристальдо
11
Виллиан
11
Виллиан
9
Кристальдо
4
Страндберг
6
Ваган Рёнинг
6
Ваган Рёнинг
4
Страндберг
10
Селнаэс
42
Дискеруд
42
Дискеруд
10
Селнаэс
11
Иверсен
3
Хьюленд
3
Хьюленд
11
Иверсен
Остались в запасе
Металлист
Русенборг
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
13
Хайме Алас
ЦП
36
Робин Бьорнхольм
ЦФ
1
Даниэль Эрлунд
ВР
22
Раде Прица
ЦФ
Остались в запасе
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
13
Хайме Алас
ЦП
36
Робин Бьорнхольм
ЦФ
1
Даниэль Эрлунд
ВР
22
Раде Прица
ЦФ
Статистика матча Металлист - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
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