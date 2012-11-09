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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Ворскла
Говерла - Ворскла: обзор матча 09 ноября 2012
Говерла
09.11.2012, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
6'
Д. Ле Таллек
23'
Р. Безус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Ворскла
Замена
А. Косырин
️️️️
Д. Ле Таллек
90'
+1
82'
Замена
А. Матвеев
️️️️
Е. Ткачук
77'
Замена
А. Скляр
️️️️
А. Громов
69'
Замена
Е. Будник
️️️️
Й. Маркоски
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Сытник
59'
Желтая карточка
А. Сытник
49'
44'
Желтая карточка
А. Громов
23'
Желтая карточка
Р. Безус
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Безус
Желтая карточка
М. Райчевич
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
А. Сытник
6'
Желтая карточка
Б. Малишич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
99
Светослав Тодоров
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
10
Александр Косырин
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
4-1-3-2
22
Бабенко
37
Бордиян
3
Щедраков
25
Балафас
34
Малишич
6
Ле Таллек
8
Макаренко
15
Трухин
7
Райчевич
99
Тодоров
9
Сытник
3-2-2-1-2
1
Долганский
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
33
Селин
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
9
Сытник
99
Мищенко
99
Мищенко
9
Сытник
6
Ле Таллек
10
Косырин
10
Косырин
6
Ле Таллек
10
Маркоски
11
Будник
11
Будник
10
Маркоски
3
Ткачук
5
Матвеев
5
Матвеев
3
Ткачук
28
Громов
6
Скляр
6
Скляр
28
Громов
Остались в запасе
Говерла
Ворскла
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Говерла - Ворскла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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