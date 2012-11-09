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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Интер
Партизан - Интер: обзор матча 09 ноября 2012
Партизан
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Интер
90+1'
Н. Томич
51'
Р. Паласио
75'
Р. Паласио
87'
Ф. Гуарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Интер
ГОЛ! 1:3!
Н. Томич
Пас отдал
А. Милькович
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гуарин
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
М. Йойич
78'
76'
Замена
А. Кассано
️️️️
М. Ливайя
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
73'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
А. Митрович
️️️️
С. Щепович
69'
55'
Желтая карточка
Жуан
Замена
М. Щепович
️️️️
Медо
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Гуарин
Желтая карточка
М. Остойич
48'
46'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Ю. Нагатомо
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Илич
30'
14'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Г. Мудингай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
22
Саша Илич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
44
Медо
ЦП
7
Неманья Томич
АП
12
Стефан Щепович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
44
Никола Нинкович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
94
Андреа Романо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Петрович
21
Лазевски
6
Иванов
24
Остойич
2
Милькович
22
Илич
99
Смилянич
44
Медо
7
Томич
8
Маркович
12
Щепович
4-5-1
1
Ханданович
2
Перейра
15
Жуан
26
Сильвестре
5
Нагатомо
2
Жонатан
91
Камбьяссо
16
Мудингай
13
Гуарин
4
Дзанетти
10
Ливайя
22
Илич
18
Йойич
18
Йойич
22
Илич
12
Щепович
9
Митрович
9
Митрович
12
Щепович
44
Медо
44
Щепович
44
Щепович
44
Медо
16
Мудингай
5
Гаргано
5
Гаргано
16
Мудингай
10
Ливайя
99
Кассано
99
Кассано
10
Ливайя
5
Нагатомо
8
Паласио
8
Паласио
5
Нагатомо
Остались в запасе
Партизан
Интер
33
Радиша Илич
ВР
36
Руан Оливейра
АП
44
Никола Нинкович
АП
3
Владимир Волков
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Вермезович
12
Лука Кастеллацци
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
94
Андреа Романо
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
33
Радиша Илич
ВР
36
Руан Оливейра
АП
44
Никола Нинкович
АП
3
Владимир Волков
ЛЗ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
94
Андреа Романо
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Партизан - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Дуарте Гомеш
(Лиссабон)
Стадион:
Партизан
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