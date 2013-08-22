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    Владимир Вермезович

    Тренер
    Имя Владимир
    Фамилия Вермезович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 30 июня 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2013 Партизан 1 : 0 Тун
    29.08.2013 Тун 3 : 0 Партизан
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