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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Генк
Спортинг - Генк: обзор матча 09 ноября 2012
Спортинг
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Генк
64'
Р. ван Вольфсвинкел
90+1'
Г. Плет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Генк
90'
+4
Желтая карточка
Й. Фоссен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Плет
Пас отдал
Т. Буффель
Замена
А. Каррильо
️️️️
Д. Капель
87'
Замена
Т. Илори
️️️️
З. Лабиад
83'
77'
Замена
А. Тимбе Масика
️️️️
С. Джозеф-Монроуз
67'
Замена
Г. Плет
️️️️
Х. Хиланд
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Капель
64'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
В. Виола
63'
Вторая желтая
С. Схаарс
59'
Желтая карточка
Э. Инсуа
35'
Желтая карточка
С. Схаарс
29'
27'
Желтая карточка
А. Нгонгка
25'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
В. Виола
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
6
Стейн Схаарс
ЦП
7
Элиас
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
16
Валентин Виола
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
30
Надсон
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Бетиньо
ЦФ
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Давид Хуберт
ЦП
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
5
Рохо
2
Шандао
2
Инсуа
21
Соареш
17
Капель
7
Элиас
6
Схаарс
52
Лабиад
9
ван Вольфсвинкел
16
Виола
3-3-2-2
1
ван Хаут
30
Надсон
3
Чиманга
3
Кулибали
16
Нгонгка
11
Хиланд
21
Фернандес
7
Буффель
17
Горью
9
Фоссен
28
Джозеф-Монроуз
52
Лабиад
4
Илори
4
Илори
52
Лабиад
16
Виола
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Виола
17
Капель
19
Каррильо
19
Каррильо
17
Капель
28
Джозеф-Монроуз
40
Масика
40
Масика
28
Джозеф-Монроуз
11
Хиланд
29
Плет
29
Плет
11
Хиланд
Остались в запасе
Спортинг
Генк
11
Бетиньо
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
11
Бетиньо
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
Остались в запасе
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Спортинг - Генк
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
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- : -
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1 : 0
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2 : 1
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Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Жозе Алваладе
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