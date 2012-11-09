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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Лион
Атлетик - Лион: обзор матча 09 ноября 2012
Атлетик
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
2 : 3
Завершен
Лион
48'
А. Эррера
55'
А. Адурис (П)
22'
Б. Гомис
45+1'
Й. Гуркюфф
63'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Лион
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
И. Муньяин
86'
82'
Замена
Д. Ферри
️️️️
А. Ляказетт
73'
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
71'
68'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Л. Монсон
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
67'
65'
Желтая карточка
М. Бишевац
63'
ГОЛ! 2:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Г. Фофана
Желтая карточка
И. Муньяин
62'
55'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Адурис
55'
54'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:2!
А. Эррера
48'
Замена
И. Гомес
️️️️
Й. Ортенече
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
А. Адурис
45'
31'
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Й. Ортенече
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
36
Арри Новийо
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
8
Итурраспе
21
Эррера
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
3-3-2-2
1
Веркутр
6
Ловрен
4
Бишевац
14
Умтити
15
Ревейер
25
Гоналон
18
Монсон
8
Гуркюфф
6
Фофана
91
Ляказетт
18
Гомис
10
Муньяин
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
10
Муньяин
18
Ортенече
11
Гомес
11
Гомес
18
Ортенече
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
91
Ляказетт
4
Ферри
4
Ферри
91
Ляказетт
18
Монсон
10
Мальбранк
10
Мальбранк
18
Монсон
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
Остались в запасе
Атлетик
Лион
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Остались в запасе
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Атлетик - Лион
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Сан Мамес
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