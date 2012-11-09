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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Рапид
Байер - Рапид: обзор матча 09 ноября 2012
Байер
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 0
Завершен
Рапид
4'
Й. Хегелер
53'
А. Шюррле
66'
М. Фридрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Рапид
86'
Замена
Б. Прокопич
️️️️
Т. Бойд
81'
Желтая карточка
Т. Бойд
Желтая карточка
Ш. Райнарц
77'
Замена
Карлиньос
️️️️
Д. Карвахаль
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Фридрих
Пас отдал
О. Топрак
66'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
А. Шюррле
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
53'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Сэм
46'
45'
Желтая карточка
Ш. Куловиц
Желтая карточка
Д. Карвахаль
44'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хегелер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
35
Жерсон
ЦЗ
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Доминик Видра
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
30
Коля Пуш
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Окан Айдын
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
23
Томас Прагер
ЦП
27
Элдис Байрами
ЦП
28
Борис Прокопич
ЦП
35
Даниэль Рандак
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
2
Фридрих
7
Райнарц
21
Топрак
21
Хосогаи
14
Карвахаль
20
Шюррле
6
Рольфес
13
Хегелер
33
Сэм
10
Фернандес
3-2-2-2
31
Кенигсхофер
17
Шимпельсбергер
6
Зоннляйтнер
4
Шраммель
28
Триммель
35
Жерсон
5
Видра
7
Куловиц
13
Бойд
11
Грозурек
14
Карвахаль
11
Карлиньос
11
Карлиньос
14
Карвахаль
33
Сэм
8
Кастро
8
Кастро
33
Сэм
20
Шюррле
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Шюррле
13
Бойд
28
Прокопич
28
Прокопич
13
Бойд
Остались в запасе
Байер
Рапид
1
Давид Йеллделл
ВР
30
Коля Пуш
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
23
Томас Прагер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
27
Элдис Байрами
ЦП
35
Даниэль Рандак
ЦФ
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
Главный тренер
Петер Шоттель
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
30
Коля Пуш
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
23
Томас Прагер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
27
Элдис Байрами
ЦП
35
Даниэль Рандак
ЦФ
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Петер Шоттель
Статистика матча Байер - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Бай-Арена
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