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    Коля Пуш

    #30 | Полузащитник
    Имя Коля
    Фамилия Пуш
    Состав Без клуба
    Родной город Ваппертал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 181
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