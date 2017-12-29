Источник: австрийские футболисты бросали бутылки в стены мечети

Боснийский ресурс Klix.ba сообщил о нанесении ущерба зданию мечети в городе Киселяк (35 км от столицы Сараева).

Двое мужчин приехали к месту инцидента на машине и забросали мечеть бутылками (0:40 на видео). Ориентировки нарушителей попали в полицию.

Издание со ссылкой на данные полиции уточнило, что преступниками оказались австрийские футболисты – 19-летний полузащитник венского «Винера СК» Даниэль Судар и 20-летний хавбек «Рапида» Деян Любичич.

Подробная информация на момент публикации отсутствует.

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