Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: австрийские футболисты бросали бутылки в стены мечети

Источник: австрийские футболисты бросали бутылки в стены мечети

29 декабря 2017, 18:51
5

Боснийский ресурс Klix.ba сообщил о нанесении ущерба зданию мечети в городе Киселяк (35 км от столицы Сараева).

Двое мужчин приехали к месту инцидента на машине и забросали мечеть бутылками (0:40 на видео). Ориентировки нарушителей попали в полицию.

Издание со ссылкой на данные полиции уточнило, что преступниками оказались австрийские футболисты – 19-летний полузащитник венского «Винера СК» Даниэль Судар и 20-летний хавбек «Рапида» Деян Любичич.

Подробная информация на момент публикации отсутствует.

ВИДЕО

Источник: Бомбардир.ру
Австрия. Бундеслига Рапид Живоглядов Дмитрий Пуш Коля Колядко Михаил Стоколясов Алексей Ренвиль Николя
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ibragim_ibragimov_99
1514563325
Вандализм !
Ответить
Borz1
1514565906
козлы
Ответить
КАПА и КАРТЕЛЬ
1514572865
Два петушка. Оба Кончита вурт, или как там ещё!
Ответить
Kulimen
1514575261
Понарожают идиотов.
Ответить
nemolod
1514619142
Не удивлюсь,если что-то плохое в их судьбе произойдет-жизнь так устроена: сегодня ты обидел,а завтра обидят тебя!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
27 июля
1
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
ФотоРоссийский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
2 июля
5
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)
17 июня
3
Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной
13 июня
1
Назван самый высокий участник ЧМ-2026
7 июня
2
«Реал» объявил об уходе защитника
22 мая
Состав Австрии на ЧМ-2026
18 мая
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
ФотоДортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»
7 мая
2
Худяков ответил на предложение «Спартака»
7 мая
10
Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть
7 мая
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Генич двумя словами отреагировал на гибель Маннингера
16 апреля
Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер
16 апреля
5
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
10 апреля
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову
8 апреля
2
Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»
6 апреля
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
Российский футболист – о ценах в Австрии: «В России пока ещe дешевле»
23 февраля
10
Экс-директор «Спартака» и «Локомотива» Цорн нашел работу в европейском клубе
27 января
1
«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями
26 января
ФотоРоссийский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+