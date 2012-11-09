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    Коля Пуш - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Коля
    Фамилия Пуш
    Состав Без клуба
    Родной город Ваппертал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2012 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Байер (Леверкузен)
    09.11.2012 Был в запасе Байер (Леверкузен) 3:0 Рапид (Вена)
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