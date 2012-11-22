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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Байер
Металлист - Байер: обзор матча 22 ноября 2012
Металлист
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
2 : 0
Завершен
Байер
46'
Д. Кристальдо
85'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Байер
Замена
В. Шарпар
️️️️
Тайсон
88'
ГОЛ! 2:0!
К. Хавьер
Пас отдал
Тайсон
85'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Кристальдо
82'
78'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ж. Фернандес
74'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
74'
Желтая карточка
М. Фридрих
Замена
Марлос
️️️️
Виллиан
71'
65'
Замена
Й. Мефферт
️️️️
Ш. Райнарц
46'
Замена
О. Айдын
️️️️
Т. Штеффен
ГОЛ! 1:0!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Фининьо
46'
Желтая карточка
Эдмар
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Байер
1
Бернд Лено
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
30
Коля Пуш
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Тобиас Штеффен
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Марлос
ПВ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
10
Лука Дюхольтц
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-2-1-3
29
Горяинов
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
8
Эдмар
19
Торрес
10
Хавьер
11
Тайсон
11
Виллиан
9
Кристальдо
4-4-2
1
Лено
7
Райнарц
2
Фридрих
2
Вольшайд
11
Карлиньос
7
Аугусто
31
Кор
13
Хегелер
30
Пуш
10
Фернандес
11
Штеффен
11
Тайсон
11
Шарпар
11
Шарпар
11
Тайсон
9
Кристальдо
29
Бланко
29
Бланко
9
Кристальдо
11
Виллиан
10
Марлос
10
Марлос
11
Виллиан
11
Штеффен
9
Айдын
9
Айдын
11
Штеффен
7
Райнарц
28
Мефферт
28
Мефферт
7
Райнарц
10
Фернандес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
10
Фернандес
Остались в запасе
Металлист
Байер
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
28
Эрик Ценга
ЦП
10
Лука Дюхольтц
ЦП
1
Михаэль Ренсинг
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
28
Эрик Ценга
ЦП
10
Лука Дюхольтц
ЦП
1
Михаэль Ренсинг
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Металлист - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
ОСК Металлист
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