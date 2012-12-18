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    Расписание матчей 18-12-2012

    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2012/2013), 16 тур
    18 декабря, вторник
    00:30
    Сельта
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2012/2013), 1/8 финала
    18 декабря, вторник
    22:00
    Карлсруэ
    0:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    18 декабря, вторник
    22:00
    Шальке-04
    1:2
    Майнц
    Матч завершен
    18 декабря, вторник
    23:30
    Киккерс
    2:0
    Фортуна
    Матч завершен
    18 декабря, вторник
    23:30
    Аугсбург
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/8 финала, первый матч
    18 декабря, вторник
    23:00
    Эйбар
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 24 тур
    18 декабря, вторник
    23:45
    Брайтон
    2:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2012/2013), 1/8 финала
    18 декабря, вторник
    23:59
    Интер
    2:0
    Верона
    Матч завершен
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