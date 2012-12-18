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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 18 декабря 2012
Интер
18.12.2012, вторник, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Интер - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
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