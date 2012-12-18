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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 18 декабря 2012
Сельта
18.12.2012, вторник, 00:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
81'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
А. Амайя
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
85'
82'
Замена
Р. Перес
️️️️
Б. Эчебаррия
81'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пас отдал
Начо
Желтая карточка
М. Бермехо
74'
67'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
С. Севилья
56'
Замена
Х. Молина
️️️️
Хуанкар
Желтая карточка
Тони
48'
Замена
Тони
️️️️
П. Чу-Юн
46'
Замена
К. Бельвис
️️️️
Р. Лаго
46'
42'
Желтая карточка
Хуанкар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-3
13
Варас
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
22
Мальо
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
10
Аспас
4-4-2
13
Адриан
2
Чика
3
Марио
4
Амайя
23
Начо
87
Каньяс
7
Эчебаррия
8
Севилья
27
Хуанкар
24
Кастро
10
Кэмпбелл
30
Пак Чу-Юн
10
Тони
10
Тони
30
Пак Чу-Юн
3
Лаго
16
Бельвис
16
Бельвис
3
Лаго
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
7
Эчебаррия
21
Перес
21
Перес
7
Эчебаррия
8
Севилья
40
Игьебор
40
Игьебор
8
Севилья
27
Хуанкар
19
Молина
19
Молина
27
Хуанкар
Остались в запасе
Сельта
Бетис
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Сельта - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Балаидос
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