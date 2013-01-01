декабрь 2012
январь 2013
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 21 тур
1 января, вторник
16:45
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
21:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 26 тур
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен
1 января, вторник
19:00
Матч завершен