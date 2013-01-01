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    Расписание матчей 01-01-2013

    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 21 тур
    1 января, вторник
    16:45
    Вест Бромвич
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Суонси
    2:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Тоттенхэм
    3:1
    Рединг
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Вест Хэм
    2:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Уиган Атлетик
    0:4
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    1 января, вторник
    21:30
    Саутгемптон
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 26 тур
    1 января, вторник
    17:00
    Уотфорд
    3:4
    Чарльтон
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Блэкберн
    3:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Кристал Пэлас
    3:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Ипсвич Таун
    0:3
    Брайтон
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Дерби Каунти
    3:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Блэкпул
    0:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Лидс
    1:0
    Болтон
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Миллуолл
    2:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    0:2
    Бернли
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Бирмингем Сити
    0:1
    Кардифф
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Лестер
    6:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    1 января, вторник
    19:00
    Питерборо Юнайтед
    2:1
    Барнсли
    Матч завершен
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