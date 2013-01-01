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Вест Хэм - Норвич Сити
Вест Хэм - Норвич Сити: обзор матча 01 января 2013
Вест Хэм
01.01.2013, вторник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
3'
М. Нобл (П)
26'
Д. О'Брайен
90'
Р. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Норвич Сити
90'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартин
Пас отдал
Э. Беннетт
Замена
Д. Спенс
️️️️
М. Джарвис
85'
83'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Д. Хаусон
Замена
М. Майга
️️️️
Р. Важ Те
82'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Д. О'Брайен
71'
70'
Замена
С. Джексон
️️️️
В. Хулахан
70'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Г. Кейн
ГОЛ! 2:0!
Д. О'Брайен
Пас отдал
М. Нобл
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
23
Рид
5
Томкинс
55
Демель
16
Джарвис
31
Тэйлор
16
Нобл
10
Коллисон
12
Важ Те
24
Коул
4-5-1
31
Банн
6
Тернер
4
Бассонг
6
Беннетт
16
Мартин
23
Снодграсс
14
Хулахан
13
Пилкингтон
16
Хаусон
6
Теттей
9
Кейн
16
Джарвис
12
Спенс
12
Спенс
16
Джарвис
17
О'Брайен
19
О'Нил
19
О'Нил
17
О'Брайен
12
Важ Те
20
Майга
20
Майга
12
Важ Те
16
Хаусон
15
Фокс
15
Фокс
16
Хаусон
9
Кейн
17
Беннетт
17
Беннетт
9
Кейн
14
Хулахан
11
Джексон
11
Джексон
14
Хулахан
Остались в запасе
Вест Хэм
Норвич Сити
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Хэм - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Аптон Парк
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