Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 01 января 2013
Вест Бромвич
01.01.2013, вторник, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
49'
Р. Лукаку
38'
Д. Бербатов
58'
А. Качаниклич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
90'
+4
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Торне
️️️️
К. Брант
84'
76'
Замена
У. Родальега
️️️️
Г. Карагунис
Замена
П. Одемвингие
️️️️
З. Гера
65'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
65'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Качаниклич
Пас отдал
Б. Руис
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Б. Джонс
49'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
А. Дежага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
36
Маколи
30
Тамаш
24
Риджуэлл
2
Джонс
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
20
Гера
32
Фортуне
9
Лукаку
4-4-2
13
Стокдейл
27
Ритер
4
Хангеланд
3
Хьюз
3
Бриггс
21
Дежага
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
14
Карагунис
10
Бербатов
22
Руис
11
Брант
34
Торне
34
Торне
11
Брант
20
Гера
27
Одемвингие
27
Одемвингие
20
Гера
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
10
Бербатов
14
Сендерос
14
Сендерос
10
Бербатов
14
Карагунис
23
Родальега
23
Родальега
14
Карагунис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+