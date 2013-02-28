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    Расписание матчей 28-02-2013

    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/2 финала, ответный матч
    28 февраля, четверг
    01:00
    Севилья
    2:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    28 февраля, четверг
    18:55
    Сиена
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    28 февраля, четверг
    19:30
    Ростов
    2:0
    Олимпик
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 23 тур
    28 февраля, четверг
    23:30
    Серкль Брюгге
    0:3
    Брюгге
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2012/2013), 1/8 финала
    28 февраля, четверг
    23:50
    Эпиналь
    0:2
    Ланс
    Матч завершен
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