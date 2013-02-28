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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сиена - Зенит
Сиена - Зенит: обзор матча 28 февраля 2013
Сиена
28.02.2013, четверг, 18:55
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Зенит
70'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиена - Зенит
86'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Д. Кришито
79'
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Семак
70'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
С. Семак
54'
Замена
Д. Кришито
️️️️
М. Родич
46'
Замена
С. Семак
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
А. Анюков
️️️️
Б. Алвеш
38'
Пенальти не реализован!
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-3-3
12
Фарелли
87
Грилло
20
Матеу
24
Пачи
25
Увини
70
Маннини
14
Калельо
19
Больцони
9
Поцци
7
Агра
91
Режиналдо
4-1-3-1-1
30
Жевнов
15
Губочан
13
Нету
22
Алвеш
23
Родич
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
23
Родич
4
Кришито
4
Кришито
23
Родич
22
Алвеш
22
Анюков
22
Анюков
22
Алвеш
28
Витсель
37
Семак
37
Семак
28
Витсель
Кришито
94
Евсеев
94
Евсеев
Кришито
Семак
34
Быстров
34
Быстров
Семак
Остались в запасе
Сиена
Зенит
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сиена - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Коппло
Стадион:
Артемио Франки
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