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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Олимпик
Ростов - Олимпик: обзор матча 28 февраля 2013
Ростов
28.02.2013, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Олимпик
42'
Ф. Синама-Понголь
65'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Олимпик
Замена
М. Гурбанов
️️️️
М. Беляев
78'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Маргасов
71'
ГОЛ! 2:0!
Н. Николич
65'
Замена
Н. Николич
️️️️
Ф. Синама-Понголь
46'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Лазович
46'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Э. Чеснаускис
46'
Замена
Р. Кочиш
️️️️
К. Гуелор Канга
46'
Замена
Д. Маляка
️️️️
А. Гацкан
46'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Т. Калачев
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Гетигежев
46'
Замена
М. Беляев
️️️️
С. Ксулу
46'
Замена
К. Салата
️️️️
А. Шешуков
46'
Замена
В. Суслов
️️️️
Н. Заболотный
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Синама-Понголь
42'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
В. Кисенков
27'
Желтая карточка
В. Кисенков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ростов - Олимпик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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Олимпик
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