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Расписание матчей
Франция. Кубок
Эпиналь - Ланс
Эпиналь - Ланс: обзор матча 28 февраля 2013
Эпиналь
28.02.2013, четверг, 23:50
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эпиналь - Ланс
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0
0
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0
Матчи команд
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