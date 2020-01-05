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Расписание матчей
Франция. Кубок
Антант - Эпиналь
Антант - Эпиналь: обзор матча 05 января 2020
Антант
05.01.2020, воскресенье, 19:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Эпиналь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Антант - Эпиналь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Антант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
0 : 1
05.01.2020
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/16 финала
Антант
0 : 1
02.02.2019
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
1 : 0
05.01.2019
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
0 : 5
02.01.2016
Тулуза
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/4 финала
Эпиналь
1 : 2
13.02.2020
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Эпиналь
2 : 1
29.01.2020
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
1 : 0
18.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
0 : 1
05.01.2020
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
0 : 2
23.01.2018
Марсель
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Эпиналь
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Кубок Франции. «Марсель» победил «Эпиналь» и вышел в 1/8 финала
2018.01.24 00:57
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Кубок Франции. «Марсель» победил «Эпиналь» и вышел в 1/8 финала
2018.01.24 00:57
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