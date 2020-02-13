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Расписание матчей
Франция. Кубок
Эпиналь - Сент-Этьен
Эпиналь - Сент-Этьен: обзор матча 13 февраля 2020
Эпиналь
13.02.2020, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
37'
Д. Буанга
58'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эпиналь - Сент-Этьен
60'
Желтая карточка
В. Салиба
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
Пас отдал
М. Дебюши
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Ф. Онора
29'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Статистика матча Эпиналь - Сент-Этьен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/4 финала
Эпиналь
1 : 2
13.02.2020
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Эпиналь
2 : 1
29.01.2020
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
1 : 0
18.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
0 : 1
05.01.2020
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
0 : 2
23.01.2018
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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