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    Расписание матчей 10-01-2013

    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/8 финала, ответный матч
    10 января, четверг
    00:30
    Сарагоса
    2:0
    Леванте
    Матч завершен
    10 января, четверг
    00:30
    Реал
    4:0
    Сельта
    Матч завершен
    10 января, четверг
    22:30
    Хетафе
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    10 января, четверг
    17:00
    Габон
    1:1
    Тунис
    Матч завершен
    10 января, четверг
    20:00
    Нигер
    0:0
    Буркина-Фасо
    Матч завершен
    10 января, четверг
    21:00
    Гана
    3:0
    Египет
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    10 января, четверг
    18:00
    Стандард
    1:3
    Вольфсбург
    Матч завершен
    10 января, четверг
    19:00
    Боруссия
    1:0
    Мехелен
    Матч завершен
    10 января, четверг
    19:00
    Нюрнберг
    2:0
    Локерен
    Матч завершен
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