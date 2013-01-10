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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Габон - Тунис
Габон - Тунис: обзор матча 10 января 2013
Габон
10.01.2013, четверг, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Габон - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
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Кубок африканских наций, 3 тур
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2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
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