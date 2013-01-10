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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 10 января 2013
Реал
10.01.2013, четверг, 00:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Сельта
3'
К. Роналду
24'
К. Роналду
87'
К. Роналду
89'
С. Хедира
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Сельта
ГОЛ! 4:0!
С. Хедира
Пас отдал
К. Роналду
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
87'
85'
Желтая карточка
А. Фернандес
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Озил
75'
Вторая желтая
С. Рамос
72'
69'
Желтая карточка
Р. Лаго
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
66'
56'
Замена
Я. Аспас
️️️️
П. Чу-Юн
46'
Замена
В. Демидов
️️️️
А. Туньез
Замена
Р. Варан
️️️️
Х. Алонсо
46'
45'
+1
Замена
Р. Лаго
️️️️
У. Мальо
Желтая карточка
А. Арбелоа
42'
Желтая карточка
С. Рамос
42'
37'
Желтая карточка
А. Туньез
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
16
Карлос Бельвис
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЛП
7
Джонатан Вила
ОП
14
Алекс Лопес
ОП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
6
Карвалью
2
Эссьен
10
Модрич
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
4-2-3-1
1
Альварес
16
Бельвис
22
Кабрал
5
Туньез
22
Мальо
7
Вила
14
Лопес
17
Фернандес
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
30
Пак Чу-Юн
3
Алонсо
19
Варан
19
Варан
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
22
Мальо
3
Лаго
3
Лаго
22
Мальо
5
Туньез
15
Демидов
15
Демидов
5
Туньез
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Начо Инса
ЦП
13
Хави Варас
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
13
Хави Варас
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Реал - Сельта
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
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