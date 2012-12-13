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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 13 декабря 2012
Сельта
13.12.2012, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Реал
56'
М. Бермехо
78'
К. Бустос
87'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Реал
Желтая карточка
Э. Де Лукас
90'
+4
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
Д. Вила
️️️️
М. Бермехо
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Бустос
Пас отдал
М. Бермехо
78'
Желтая карточка
А. Фернандес
76'
Замена
К. Бустос
️️️️
Я. Аспас
75'
Желтая карточка
М. Бермехо
65'
65'
Замена
Кака
️️️️
М. Эссьен
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
П. Чу-Юн
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Бермехо
Пас отдал
М. Крон-Дели
56'
46'
Замена
М. Озил
️️️️
А. Ди Мария
33'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Бензема
32'
Травма
К. Бензема
Желтая карточка
М. Крон-Дели
29'
19'
Желтая карточка
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЛП
4
Борха Оубинья
(К)
ОП
30
Пак Чу-Юн
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-4-1
1
Альварес
3
Лаго
22
Кабрал
5
Туньез
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
17
Фернандес
10
Аспас
4-2-1-1-2
1
Адан
19
Варан
6
Карвалью
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
2
Эссьен
10
Модрич
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
9
Бермехо
7
Вила
7
Вила
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
22
Де Лукас
22
Де Лукас
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
23
Бустос
23
Бустос
10
Аспас
2
Эссьен
10
Кака
10
Кака
2
Эссьен
11
Ди Мария
10
Озил
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Бензема
Остались в запасе
Сельта
Реал
10
Тони
ЦФ
30
Начо Инса
ЦП
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Главный тренер
Пако Эррера
12
Икер Касильяс
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
30
Начо Инса
ЦП
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сельта - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 00:55 (прямая)
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