декабрь 2012
январь 2013
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 14 тур
13 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
13 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
13 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 19 тур
13 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 20 тур
13 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 20 тур
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
13 января, воскресенье
17:30
Матч завершен
13 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
13 января, воскресенье
21:15
Матч завершен