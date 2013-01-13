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    Расписание матчей 13-01-2013

    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 14 тур
    13 января, воскресенье
    00:30
    Насьональ
    3:2
    Брага
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    5:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Пасуш де Феррейра
    1:0
    Академика
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Жил Висенте
    0:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    22:00
    Ольяненси
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2012/2013), 19 тур
    13 января, воскресенье
    01:00
    Валенсия
    2:0
    Севилья
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    15:00
    Бетис
    2:0
    Леванте
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Депортиво
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    22:00
    Атлетико
    2:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    23:59
    Малага
    1:3
    Барселона
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2012/2013), 20 тур
    13 января, воскресенье
    15:30
    Торино
    3:2
    Сиена
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Кальяри
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Катания
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Лацио
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Наполи
    3:0
    Палермо
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Парма
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    18:00
    Удинезе
    3:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    23:45
    Сампдория
    0:0
    Милан
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2012/2013), 20 тур
    13 января, воскресенье
    17:00
    Реймс
    1:2
    Бастия
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Ницца
    5:0
    Валансьен
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    23:59
    Сошо
    3:1
    Марсель
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    13 января, воскресенье
    17:30
    Панама
    2:0
    Гватемала
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:30
    Гана
    4:2
    Тунис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
    13 января, воскресенье
    17:30
    Манчестер Юнайтед
    2:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    13 января, воскресенье
    20:00
    Арсенал
    0:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    13 января, воскресенье
    21:15
    Унтерхахинг
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
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