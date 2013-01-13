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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 13 января 2013
Валенсия
13.01.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
51'
Р. Сольдадо
88'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
В. Руис
90'
+1
Замена
В. Руис
️️️️
Д. Парехо
89'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Банега
88'
Желтая карточка
Ж. Перейра
85'
83'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Н. Вальдес
️️️️
П. Пьятти
81'
79'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Перотти
62'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Сисиньо
55'
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Рами
51'
46'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Альбельда
40'
39'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-4-1-2
25
Алвес
27
Перейра
20
Кошта
23
Рами
10
Парехо
6
Альбельда
18
Гуардадо
11
Банега
10
Пьятти
9
Сольдадо
17
Жонас
3-3-3-1
13
Лопес
11
Сисиньо
4
Спахич
17
Фасио
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
19
Кондогбиа
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
10
Парехо
4
Руис
4
Руис
10
Парехо
6
Альбельда
8
Коста
8
Коста
6
Альбельда
10
Пьятти
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Пьятти
19
Рейес
9
Стеванович
9
Стеванович
19
Рейес
Перотти
90
Диавара
90
Диавара
Перотти
11
Сисиньо
8
Перотти
8
Перотти
11
Сисиньо
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
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