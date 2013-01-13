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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сарагоса
Атлетико - Сарагоса: обзор матча 13 января 2013
Атлетико
13.01.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
31'
Тиагу
38'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сарагоса
Желтая карточка
Ж. Миранда
90'
+1
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
85'
79'
Замена
Х. Аламо
️️️️
П. Монтанье
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
76'
75'
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
65'
60'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Ф. Сукулини
46'
Замена
В. Родригес
️️️️
Х. Паредес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
38'
37'
Желтая карточка
К. Сэпунару
ГОЛ! 1:0!
Тиагу
Пас отдал
Габи
31'
26'
Желтая карточка
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
6
Хосе Мари
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
28
Агуадо Арриазу Тарсикио
ЦП
18
Лукас Уилчез
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
9
Фалькао
19
Коста
4-2-3-1
13
Роберто
22
Абрахам
22
Сэпунару
4
Ловенс
3
Паредес
77
Пинтер
6
Хосе Мари
18
Монтанье
32
Апоньо
4
Сукулини
9
Поштига
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
3
Паредес
8
Родригес
8
Родригес
3
Паредес
4
Сукулини
80
Ориоль
80
Ориоль
4
Сукулини
18
Монтанье
21
Аламо
21
Аламо
18
Монтанье
Остались в запасе
Атлетико
Сарагоса
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
28
Агуадо Арриазу Тарсикио
ЦП
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
28
Агуадо Арриазу Тарсикио
ЦП
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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