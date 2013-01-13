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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 13 января 2013
Наполи
13.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
30'
К. Маджо
34'
Г. Инлер
73'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
Замена
Р. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
87'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
М. Бритос
78'
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Инлер
73'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
68'
65'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бриенца
54'
Желтая карточка
Анселмо
54'
Замена
М. Донати
️️️️
А. Риос
46'
Замена
Ф. Микколи
️️️️
И. Будан
45'
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 2:0!
Г. Инлер
Пас отдал
М. Гамшик
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
Пас отдал
М. Гамшик
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
87
Анселмо
ОП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
14
Кампаньяро
3
Бритос
18
Суньига
17
Гамшик
88
Инлер
85
Бехрами
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
2-1-5-2
1
Уйкани
5
фон Берген
6
Ароника
87
Анселмо
89
Морганелла
3
Гарсия
5
Риос
8
Баррето
3
Доссена
20
Бриенца
19
Будан
3
Бритос
6
Фернандес
6
Фернандес
3
Бритос
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
17
Гамшик
94
Инсинье
94
Инсинье
17
Гамшик
5
Риос
5
Донати
5
Донати
5
Риос
19
Будан
10
Микколи
10
Микколи
19
Будан
20
Бриенца
21
Дибала
21
Дибала
20
Бриенца
Остались в запасе
Наполи
Палермо
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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