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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 13 января 2013
Кальяри
13.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
55'
М. Сау
82'
Д. Конти
48'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
Ф. Казарини
️️️️
М. Сау
87'
84'
Красная карточка
Ф. Сеймур
Замена
Нене
️️️️
А. Экдаль
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Конти
Пас отдал
Д. Авелар
82'
Желтая карточка
Д. Конти
81'
72'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Бертолаччи
71'
Желтая карточка
А. Гранквист
58'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Матузалем
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Д. Дессена
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
Р. Наингголан
55'
51'
Желтая карточка
Л. Антонелли
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пизано
Пас отдал
А. Бертолаччи
46'
Замена
Д. Пишителла
️️️️
М. Росси
27'
Желтая карточка
Э. Пизано
Желтая карточка
Ф. Писано
20'
Желтая карточка
Д. Дессена
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
28
Даниэл Тошер
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
8
Экдаль
25
Сау
8
Ибарбо
3-2-4-1
1
Фрей
17
Манфредини
5
Пизано
13
Антонелли
24
Моретти
4
Гранквист
7
Росси
91
Бертолаччи
33
Куцка
27
Матузалем
22
Боррьелло
25
Сау
5
Казарини
5
Казарини
25
Сау
27
Дессена
19
Рибейро
19
Рибейро
27
Дессена
8
Экдаль
7
Нене
7
Нене
8
Экдаль
7
Росси
14
Пишителла
14
Пишителла
7
Росси
27
Матузалем
17
Сеймур
17
Сеймур
27
Матузалем
91
Бертолаччи
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Кальяри - Дженоа
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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