Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 13 января 2013
Сампдория
13.01.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Н. Крстичич
88'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
87'
87'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Б. Кркич
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
79'
73'
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Эстигаррибия
71'
67'
Замена
Робиньо
️️️️
С. Эль-Шаарави
38'
Желтая карточка
Ф. Мексес
25'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
21
Коста
5
Гастальделло
17
Паломбо
29
Де Сильвестри
15
Поли
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
18
Эстигаррибия
9
Икарди
23
Эдер
4-2-3-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
25
Сапата
19
Констан
90
Амброзини
18
Монтоливо
99
Ньянг
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
7
Крстичич
13
Мустафи
13
Мустафи
7
Крстичич
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
18
Эстигаррибия
21
Сориано
21
Сориано
18
Эстигаррибия
9
Кркич
23
Ночерино
23
Ночерино
9
Кркич
90
Амброзини
20
Фламини
20
Фламини
90
Амброзини
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Сампдория
Милан
93
Анделько Савич
ЦФ
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
93
Анделько Савич
ЦФ
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Сампдория
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+