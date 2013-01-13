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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гана - Тунис
Гана - Тунис: обзор матча 13 января 2013
Гана
13.01.2013, воскресенье, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
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Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
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5 : 1
15.06.2026
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