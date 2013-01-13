Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 13 января 2013
Лацио
13.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
67'
С. Флоккари
77'
Д. Бривио (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
М. Клозе
86'
85'
Замена
И. Радованович
️️️️
Х. Денис
83'
Вторая желтая
К. Кармона
80'
Замена
Ф. Парра
️️️️
Л. Джорджи
77'
Желтая карточка
К. Кармона
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Бривио
77'
75'
Желтая карточка
Д. Де Лука
Желтая карточка
М. Сиани
75'
74'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
68'
Желтая карточка
Л. Чигарини
67'
Желтая карточка
К. Раймонди
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
67'
59'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Лулич
46'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Кандрева
46'
Желтая карточка
А. Кандрева
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
93
Лука Милеси
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
13
Сиани
25
Конко
19
Лулич
6
Маури
24
Ледесма
10
Эрнанес
87
Кандрева
11
Клозе
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
2
Канини
2
Стендардо
28
Бривио
10
Джорджи
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
7
Бонавентура
19
Денис
11
Клозе
39
Каванда
39
Каванда
11
Клозе
87
Кандрева
27
Цана
27
Цана
87
Кандрева
19
Лулич
10
Флоккари
10
Флоккари
19
Лулич
19
Денис
16
Радованович
16
Радованович
19
Денис
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
10
Джорджи
23
Парра
23
Парра
10
Джорджи
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
93
Лука Милеси
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
93
Лука Милеси
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+