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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 13 января 2013
Катания
13.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Рома
62'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
Замена
А. Риккьюти
️️️️
А. Гомес
78'
Желтая карточка
Г. Бергессио
72'
71'
Замена
Додо
️️️️
Маркиньо
Желтая карточка
Д. Марчезе
68'
Желтая карточка
Н. Легротталье
65'
64'
Желтая карточка
Л. Кастан
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Г. Бергессио
62'
Замена
М. Пальялунга
️️️️
А. Салифу
61'
57'
Замена
Маркиньос
️️️️
И. Пирис
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
36'
Желтая карточка
Д. Беллуски
17'
14'
Желтая карточка
М. Дестро
8'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
4
Альмирон
20
Салифу
22
Иско
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
3-2-3-1-1
1
Гойкоэчеа
4
Пирис
8
Бурдиссо
25
Кастан
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
77
Маркиньо
77
Тахцидис
4
Брэдли
9
Ламела
21
Дестро
20
Салифу
12
Пальялунга
12
Пальялунга
20
Салифу
10
Гомес
24
Риккьюти
24
Риккьюти
10
Гомес
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
77
Маркиньо
16
Додо
16
Додо
77
Маркиньо
4
Пирис
5
Маркиньос
5
Маркиньос
4
Пирис
Остались в запасе
Катания
Рома
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Катания - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Анджело Массимино
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