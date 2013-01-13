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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 13 января 2013
Реал Сосьедад
13.01.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
45'
К. Вела
27'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
Желтая карточка
Г. Кастро
85'
Замена
Д. Ифран
️️️️
И. Агиррече
78'
71'
Желтая карточка
З. Каштру
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Пардо
70'
69'
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
И. Ансотеги
67'
66'
Замена
Силвиу
️️️️
А. Сантуш
64'
Вторая желтая
Эвалдо
63'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
56'
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Х. Васкес
55'
Желтая карточка
М. Пабло
Желтая карточка
А. Ильярраменди
54'
50'
Желтая карточка
Эвалдо
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
45'
27'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Пас отдал
А. Бергантиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-4-3
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
14
Ильярраменди
14
Пардо
10
Прието
6
Элустондо
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
83
Зе Каштру
24
Марчена
6
Эвалдо
20
Васкес
16
Гама
4
Бергантиньос
8
Сантуш
21
Пицци
11
Рики
14
Пардо
5
Кастро
5
Кастро
14
Пардо
9
Агиррече
21
Ифран
21
Ифран
9
Агиррече
8
Сантуш
28
Силвиу
28
Силвиу
8
Сантуш
20
Васкес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
20
Васкес
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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