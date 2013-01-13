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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 13 января 2013
Малага
13.01.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 19 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
89'
Д. Буонанотте
27'
Л. Месси
50'
С. Фабрегас
82'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
ГОЛ! 1:3!
Д. Буонанотте
89'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Хоакин
84'
82'
ГОЛ! 0:3!
Т. Алькантара
Пас отдал
Л. Месси
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
73'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
69'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
М. Итурра
️️️️
Ж. Тулалан
69'
64'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Элизеу
62'
Желтая карточка
И. Камачо
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
3
Велигтон
20
Санчес
28
Тулалан
4
Камачо
19
Элизеу
22
Иско
17
Хоакин
24
Санта Крус
3-1-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
28
Тулалан
16
Итурра
16
Итурра
28
Тулалан
19
Элизеу
30
Буонанотте
30
Буонанотте
19
Элизеу
17
Хоакин
20
Портильо
20
Портильо
17
Хоакин
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
Остались в запасе
Малага
Барселона
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Малага - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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