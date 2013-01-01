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Тоттенхэм - Рединг
Тоттенхэм - Рединг: обзор матча 01 января 2013
Тоттенхэм
01.01.2013, вторник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
10'
М. Доусон
51'
Э. Адебайор
79'
К. Демпси
5'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Рединг
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Э. Адебайор
87'
84'
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 3:1!
К. Демпси
Пас отдал
Сандро
79'
Замена
К. Демпси
️️️️
Г. Сигурдссон
76'
73'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. МакАнуфф
Замена
С. Паркер
️️️️
М. Дембеле
70'
57'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Ч. Карачан
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Леннон
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
30
Сандро
8
Дембеле
12
Леннон
10
Сигурдссон
9
Дефо
25
Адебайор
4-5-1
23
Федеричи
2
Гантер
15
Пирс
5
Мариаппа
14
Харт
0
Кебе
8
Лейгертвуд
68
Карачан
23
Гатри
11
МакАнуфф
88
Погребняк
25
Адебайор
8
Ливермор
8
Ливермор
25
Адебайор
8
Дембеле
8
Паркер
8
Паркер
8
Дембеле
10
Сигурдссон
2
Демпси
2
Демпси
10
Сигурдссон
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
68
Карачан
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
68
Карачан
11
МакАнуфф
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
11
МакАнуфф
Остались в запасе
Тоттенхэм
Рединг
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Тоттенхэм - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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