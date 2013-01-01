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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 01 января 2013
Суонси
01.01.2013, вторник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
9'
У. Раутледж
90+4'
Д. Грэм
44'
А. Вайманн
84'
К. Бентеке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
ГОЛ! 2:2!
Д. Грэм
90'
+4
85'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
М. Олбрайтон
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бентеке
81'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Э. Вествуд
Замена
К. Агустьен
️️️️
Л. Бриттон
79'
68'
Замена
Б. Холмен
️️️️
Э. Стивенс
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
66'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Де Гузман
62'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Стивенс
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Бентеке
41'
Желтая карточка
А. Вайманн
40'
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:0!
У. Раутледж
Пас отдал
П. Эрнандес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ворм
4
Дэвис
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Грэм
25
Мичу
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
12
Беннетт
3
Стивенс
8
Вествуд
11
Олбрайтон
17
Херд
18
Делф
20
Бентеке
18
Вайманн
7
Бриттон
15
Агустьен
15
Агустьен
7
Бриттон
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
11
Олбрайтон
18
Боуэри
18
Боуэри
11
Олбрайтон
8
Вествуд
10
Беннэн
10
Беннэн
8
Вествуд
3
Стивенс
14
Холмен
14
Холмен
3
Стивенс
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Либерти
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