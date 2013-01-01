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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 01 января 2013
Саутгемптон
01.01.2013, вторник, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
33'
Г. Рамирес
40'
Жули (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Желтая карточка
С. Де Риддер
85'
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Жули
82'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Г. Рамирес
77'
75'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Касорла
74'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
73'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
63'
58'
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Жули
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамирес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
4
Джек Корк
ПЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Боруц
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
4
Корк
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
21
Жули
40
Панчеон
11
Рамирес
17
Ламберт
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Вермален
3
Гиббс
10
Уилшир
8
Артета
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
32
Уолкотт
21
Жули
16
Де Риддер
16
Де Риддер
21
Жули
11
Рамирес
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Рамирес
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
8
Касорла
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:05 (прямая)
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