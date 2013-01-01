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Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 января 2013
Уиган Атлетик
01.01.2013, вторник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
35'
Чичарито
41'
Р. ван Перси
62'
Чичарито
88'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
88'
ГОЛ! 0:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Уэлбек
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ш. Мэлони
86'
82'
Желтая карточка
К. Смоллинг
79'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
70'
Замена
Р. Стам
️️️️
Г. Колдуэлл
70'
69'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Фердинанд
68'
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Кэррик
62'
ГОЛ! 0:3!
Чичарито
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
61'
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Чичарито
35'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦЗ
4
Иван Рамис
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Эммерсон Бойс
ПП
15
Шон Мэлони
ЛФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-3
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
5
Колдуэлл
16
МакКарти
4
Рамис
22
Босежур
11
МакАртур
17
Бойс
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
3-2-3-2
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
11
Гиггз
14
Чичарито
32
ван Перси
15
Мэлони
20
МакМанаман
20
МакМанаман
15
Мэлони
5
Колдуэлл
8
Стам
8
Стам
5
Колдуэлл
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
5
Фердинанд
6
Смоллинг
6
Смоллинг
5
Фердинанд
16
Кэррик
10
Кагава
10
Кагава
16
Кэррик
15
Янг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Янг
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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