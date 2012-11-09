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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Панатинаикос
Лацио - Панатинаикос: обзор матча 09 ноября 2012
Лацио
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
3 : 0
Завершен
Панатинаикос
23'
Л. Козак
40'
Л. Козак
58'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Панатинаикос
Замена
С. Лулич
️️️️
К. Ледесма
80'
78'
Замена
А. Лагос
️️️️
Зека
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Козак
76'
Желтая карточка
Л. Цана
72'
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Гонсалес
67'
59'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Д. Хухумис
ГОЛ! 3:0!
С. Флоккари
Пас отдал
М. Сарате
58'
42'
Желтая карточка
Х. Мануэль Веласкес
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
40'
32'
Желтая карточка
Витоло
24'
Желтая карточка
Г. Сейтаридис
24'
Замена
А. Петропулос
️️️️
Точе
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
Пас отдал
Ш. Раду
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
6
Витоло
ОП
6
Зека
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
9
Точе
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
34
Спирос Фурланос
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4-3-3
22
Маркетти
13
Сиани
27
Цана
26
Раду
5
Скалони
24
Ледесма
12
Онази
15
Гонсалес
10
Флоккари
18
Козак
9
Сарате
3-3-2-1-1
1
Карнезис
3
Хухумис
4
Веласкес
26
Винтра
2
Сейтаридис
6
Витоло
21
Спиропулос
6
Зека
7
Христодулопулос
0
Овусу-Абейе
9
Точе
24
Ледесма
19
Лулич
19
Лулич
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Эрнанес
15
Гонсалес
18
Козак
11
Клозе
11
Клозе
18
Козак
9
Точе
28
Петропулос
28
Петропулос
9
Точе
6
Зека
8
Лагос
8
Лагос
6
Зека
3
Хухумис
35
Мавриас
35
Мавриас
3
Хухумис
Остались в запасе
Лацио
Панатинаикос
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
34
Спирос Фурланос
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
34
Спирос Фурланос
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Лацио - Панатинаикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Олимпико
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