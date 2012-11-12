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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Спартак-Нальчик
Урал - Спартак-Нальчик: обзор матча 12 ноября 2012
Урал
12.11.2012, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак-Нальчик
87'
Замена
Р. Абазов
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Э. Манучарян
82'
Желтая карточка
А. Кобялко
79'
75'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
69'
Красная карточка
А. Гошоков
67'
Вторая желтая
М. Джудович
Желтая карточка
С. Гогниев
60'
54'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Замена
А. Кобялко
️️️️
К. Берхамов
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
И. Дранников
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-2
22
Кот
7
Данцев
4
Дранников
25
Ревякин
20
Чухлей
25
Бочков
7
Берхамов
30
Асеведо
14
Семакин
2
Гогниев
10
Манучарян
4-4-2
1
Коченков
4
Овсиенко
20
Джудович
2
Засеев
71
Багаев
4
Рухаиа
8
Шогенов
14
Захирович
50
Татарчук
88
Болов
19
Гошоков
10
Манучарян
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Манучарян
7
Берхамов
22
Кобялко
22
Кобялко
7
Берхамов
4
Рухаиа
57
Абазов
57
Абазов
4
Рухаиа
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
Остались в запасе
Урал
Спартак-Нальчик
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Урал - Спартак-Нальчик
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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