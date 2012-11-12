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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Металлург-Кузбасс
Сочи - Новокузнецк: обзор матча 12 ноября 2012
Сочи
12.11.2012, понедельник, 14:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
3 : 1
Завершен
Новокузнецк
24'
Карлитос
44'
А. Мязин
88'
М. Андреев
34'
Т. Выходил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Новокузнецк
90'
+1
Желтая карточка
В. Авсюк
90'
Замена
А. Волгин
️️️️
Г. Наваловский
ГОЛ! 3:1!
М. Андреев
88'
85'
Замена
А. Киселев
️️️️
С. Егоров
Замена
М. Усанов
️️️️
Ю. Лебедев
83'
75'
Замена
А. Голубев
️️️️
И. Шпаков
Желтая карточка
А. Семенов
70'
Замена
А. Семенов
️️️️
Е. Матрахов
52'
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Костин
46'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
Карлитос
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Мязин
44'
Желтая карточка
С. Тарасюк
42'
38'
Замена
А. Сапаев
️️️️
В. Кириллов
35'
Красная карточка
Т. Выходил
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Выходил
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
А. Мязин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Иван Шпаков
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
3-3-1-1-1
31
Арсеньев
15
Ершов
3
Костин
3
Сурков
11
Кирсанов
10
Матрахов
27
Лебедев
10
Карлитос
77
Андреев
87
Мязин
3-2-3-2
1
Саутин
5
Самойлов
4
Выходил
88
Наваловский
2
Недорезов
67
Ткачук
58
Егоров
9
Авсюк
7
Клименко
11
Кириллов
15
Шпаков
27
Лебедев
23
Усанов
23
Усанов
27
Лебедев
10
Карлитос
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Карлитос
10
Матрахов
13
Семенов
13
Семенов
10
Матрахов
3
Костин
10
Сушкин
10
Сушкин
3
Костин
88
Наваловский
12
Волгин
12
Волгин
88
Наваловский
15
Шпаков
14
Голубев
14
Голубев
15
Шпаков
11
Кириллов
12
Сапаев
12
Сапаев
11
Кириллов
58
Егоров
18
Киселев
18
Киселев
58
Егоров
Остались в запасе
Сочи
Новокузнецк
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Сочи - Новокузнецк
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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