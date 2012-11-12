Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 12 ноября 2012
Шинник
12.11.2012, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо
68'
А. Алхазов
84'
А. Алхазов (П)
90'
К. Дудченко
28'
Ю. Газинский
39'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо
90'
+2
Желтая карточка
А. Молодцов
ГОЛ! 3:2!
К. Дудченко
Пас отдал
К. Скрыльников
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Алхазов
84'
83'
Желтая карточка
В. Пономарев
77'
Замена
Д. Большаков
️️️️
М. Федоров
75'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Э. Гаурачс
72'
Замена
Д. Кортава
️️️️
И. Новосельцев
ГОЛ! 1:2!
А. Алхазов
Пас отдал
К. Скрыльников
68'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
М. Белецкий
46'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Нежелев
46'
Замена
К. Скрыльников
️️️️
А. Валикаев
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Н. Безлихотнов
Пас отдал
Ю. Газинский
37'
Желтая карточка
М. Федоров
28'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Газинский
Пас отдал
В. Пономарев
Желтая карточка
Е. Стешин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
94
Валентин Фомичев
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-2-1-2
35
Смирнов
76
Стешин
7
Нежелев
33
Ламанж
26
Васиев
33
Сухов
5
Валикаев
30
Дудченко
13
Алхазов
3-2-3-1-1
99
Лунев
99
Новосельцев
29
Мищенко
19
Пономарев
27
Молодцов
8
Тесак
18
Федоров
20
Стеклов
18
Газинский
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
7
Нежелев
97
Ятченко
97
Ятченко
7
Нежелев
5
Валикаев
36
Скрыльников
36
Скрыльников
5
Валикаев
13
Белецкий
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
13
Белецкий
9
Гаурачс
44
Самсонов
44
Самсонов
9
Гаурачс
18
Федоров
9
Большаков
9
Большаков
18
Федоров
99
Новосельцев
34
Кортава
34
Кортава
99
Новосельцев
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
94
Валентин Фомичев
ЦФ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
94
Валентин Фомичев
ЦФ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Шинник - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Торпедо
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+