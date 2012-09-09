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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Подолье
Авангард - Подолье: обзор матча 09 сентября 2012
Авангард
09.09.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
1 : 0
Завершен
Подолье
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Статистика матча Авангард - Подолье
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0
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Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
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31.10.2026
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10.10.2026
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04.10.2026
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Орел
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30.05.2015
Подолье
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Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
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