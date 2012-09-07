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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Саудовская Аравия
Испания - Саудовская Аравия: обзор матча 07 сентября 2012
Испания
07.09.2012, пятница, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
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